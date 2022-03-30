"Город постепенно оживает": в КГГА рассказали, как живет Киев в условиях войны

Метро в Киеве работает в ограниченном режиме.

Киев постепенно оживает и в столицу возвращаются люди, вынужденно покинувшие дом из-за варварской атаки россиян во главе с диктатором Путиным. В городе запускается общественный транспорт.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"В Киев возвращается большое количество людей. В городе запускается общественный транспорт. В метро до сих пор прячутся многие, но часть из них днем идет на работу. Начинают работать все больше организаций, учреждений и предприятий. Метро работает в ограниченном режиме. Информацию можно просматривать в "Киев цифровой", — сказал он в эфире общенационального эфира.

К слову, война в Украине длится уже 35-е сутки. Несмотря на обещание россиян об отводе части войск из Киевской и Черниговской областей, оккупанты сохраняют свое присутствие в регионах. А в Генштабе ВСУ считают, что так называемый отвод является ротацией отдельных подразделений с тем, чтобы сосредоточиться на восточном направлении. В то же время в Киеве и Киевской области всю ночь продолжалась воздушная тревога, которую только недавно отменили.

Какая сейчас ситуация в Киеве и регионе, читайте здесь.

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