"Город практически полностью разрушен": Зеленский рассказал росСМИ о катастрофической ситуации в Мариуполе из-за оккупантов

Зеленский рассказал, что кафиры держат людей в Мариуполе как души обменного фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским СМИ о ситуации в Мариуполе, который уже несколько недель находится в гуманитарной катастрофе из-за оккупации военных РФ.

Об этом глава государства рассказал в интервью росСМИ.

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"В последние недели одна из самых страшных горячих точек – это Мариуполь. Мы знаем о том, что город практически полностью разрушен, и о гуманитарной катастрофе, переживающей население Мариуполя", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что город заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды из Мариуполя. Заменен порт. Гуманитарная катастрофа внутри города однозначно, потому что заехать с продуктами, лекарствами и водой туда невозможно, потому что российские военные обстреливают гуманитарные конвои. Захватчики убивают водителей.

"Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть это наше направление – Запорожское-Бердянское, вся Запорожская область – сложная, там 100-120 километров – это сложный вызов. Постоянно продолжается обстрел.

Были достигнуты какие-то договоренности. Деблокация при выезде гражданского транспорта, пассажирского из Мариуполя в сторону Украины происходила. Силовой вывоз людей из Мариуполя не в нашу сторону – в сторону, так сказать, обратную, оккупированную; в сторону, куда вывозила Россия, тоже происходит", — отметил Зеленский.

По украинским данным, добавил Зеленский, более двух тысяч детей вывезены из Мариуполя в неизвестном направлении. По его словам, оккупанты держат людей в Мариуполе как души обменного фонда.

"Они (дети — ред.) могут быть как с родителями, так и без. В общем это катастрофа. Я не могу вам передать, как это выглядит вообще. Это страшно. Они держат их как души обменного фонда. Нет культурных слов — только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но мы с вами откровенны, и я, в принципе, всегда стараюсь быть откровенным", — сказал Зеленский.

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