Город превращают в гетто: россияне закрыли въезд в Мариуполь, вводят разрешение на пребывание на улице

Со вторника, 26 апреля, российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь, который перебывает в осаде, со стороны Новоазовска.
Город закрыт для граждан Украины. Попасть в него без удостоверения о прохождении фильтрации невозможно. В то же время россияне и жители так называемой "Донецкой народной республики" получают разрешение на въезд без фильтрации на три дня. Свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего неделю.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Российские военные также ограничили передвижение внутри города. Оккупанты также анонсировали отдельную бумагу: разрешение на пребывание на улицах Мариуполя.
"Город превращают в реально гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям. Все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", — подчеркнул представитель мэрии.
Как сообщалось, в Мариуполе российские оккупанты заставляют местных мужчин за еду разбирать завалы и копать братские могилы. В городе, несмотря на заявления оккупантов о наличии ижи и воды, гуманитарная ситуация остается тяжелой, а продуктов питания не хватает.
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