Город превратился в кладбище: какая ситуация в Мариуполе 25 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Возродить его в ближайшее время невозможно. Ситуация там очень сложная. Мариуполь – на грани эпидемической и экологической катастроф.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 24 мая.

В Мариуполе на завалах нашли около 200 разлагающихся тел.

В Мариуполе, почти уничтоженном оккупантами России, продолжают обнаруживать тела погибших жителей. Во время разбора завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 на проспекте Мира в подвале нашли около 200 тел погибших. Все они с высокой степенью разложения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере

Учительница английского языка из Мариуполя рассказала, как прошла фильтрационный лагерь и смогла уехать из города. Однако женщина еще находится на неподконтрольной территории, поэтому из соображений безопасности ее имя не называем.

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"В женской палатке было две женщины, которые нас опрашивали. Первый вопрос – есть ли татуировки. У меня их не было, поэтому я ничего не показывала. А другие, видимо, показывали, у кого они были. Я не знаю, что именно спрашивают о татуировках. Также спрашивают, есть ли кто-то из знакомых и родственников, военные, есть ли знакомые, которые работают, или работали в полиции, и ГСЧС. Их, как я понимаю, интересуют контакты. Уже в последней палатке у людей проверяют телефоны", – – рассказывает учительница.

"Пили воду из батарей, сосали кусок сала три дня": Цымбалюк о том, как его родные жили в Мариуполе

Мама и бабушка жены украинского актера Тараса Цымбалюка в начале полномасштабного вторжения России в Украину жили в Мариуполе. Артист говорит, что они с Тиной уговаривали их уехать оттуда, впрочем – родные не захотели покидать свои дома.

Бабушка и мама жены Цимбалюка считали, что все пройдет, а в их родном Мариуполе не будут происходить такие ужасные вещи.

Чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов

На фронте погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по боевым искусствам "муай-тай" Алексей Янин, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины. Еще в 2014 году Янин пошел добровольцем в ВСУ, а по возвращении из срочной службы продолжил защищать родину в рядах отряда "Азов".

Напомним, из-за антисанитарии в оккупированных Мариуполе, Херсоне там может вспыхнуть эпидемия кишечных инфекций. Украинцам нужно беспокоиться о тех болезнях, которые могут вспыхнуть из-за войны войны. Особо следует волноваться южанам страны.

Мариуполь: "Азовсталь". Жена азовца рассказала об ужасах эвакуации и судьбе своего мужа

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