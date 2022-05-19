Город стал кладбищем: Мариуполю из-за российских оккупантов угрожают холера и чума

В уничтоженном россиянами Мариуполе возможно массовое распространение инфекционных болезней, из-за которых погибнет более 10 тысяч человек.

По прогнозам ученых в городе может произойти вспышка дизентерии, холеры или даже чумы.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире украинского государственного телеканала для русскоязычной аудитории Freedom.

"Наш климат летний – достаточно жесткий. Аномально высокие температуры – для нас реальность. Холера же – это вода, санитарные нормы. Сейчас этот риск повышен. Здесь есть два основных фактора. И они связаны с идиотскими экспериментами оккупантов. Они пустили воду – реки разлились по улицам. В каждом дворе — могильник, микрокладбище. Вымыло все эти кладбища. И мы понимаем, трупный яд, остатки процесса гниения растеклись целым городом. Вторая угроза — это неудачная канализация, вода, которую пустили оккупанты, потекла по улицам, она попадает в дождевые, канализационные коллекторы. жара плюс сниженный иммунитет, отсутствие нормальной воды и питания, а также полное отсутствие санитарного сопровождения, будем иметь вспышку эпидемии очень легко", — подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что городу угрожает не только холера, но дизентерия и чума.

"И это может быть не только холера. Начиная с банальной дизентерии, заканчивая чумой. Это может быть катастрофой. С такими темпами нас ждет гуманитарно-санитарная катастрофа. Количество людей, которые умрут до конца года, а также в результате оккупации — 10 тыс. людей. И это по оптимистическим прогнозам. Это действительно ужасно. Поэтому мы кричим об этом. И ВОЗ нас поддерживает по этому вопросу. Многие считают, что мы сгущаем краски, но мы видим международную реакцию. Наши прогнозы подтвердили узкие специалисты, которым не можно не доверять. Любой эксперимент оккупационных властей по показу картинки для пропагандистов, завершается катастрофой", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.

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