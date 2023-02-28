Город стоит, но для наступления ВСУ не хватает оружия: военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Около 3-4 раз за ночь Бахмут атакует российская авиация.

Украинский военный с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Бахмуте по состоянию на 22:00 понедельника, 27 февраля. Он подчеркнул, что сейчас тяжело по каждому из направлений города. Россияне атакуют, а украинским защитникам не хватает оружия.

Об этом воин сообщил в видеообращении в соцсетях.

Оккупанты стремятся как можно быстрее взять город в кольцо. Пока осады нет, но на северном фланге ситуация крайне тяжелая. Оттуда захватчики ведут фактически непрерывные штурмовые действия. Также они хотят "перекусить" одну из дорог, отметил "Мадяр".

"Враг бьет по городу из артиллерии, танков, РСЗО и минометов. Последние несколько дней добавил авиацию", — подчеркнул он.

Каждую ночь Бахмут атакуют 3-4 самолета. Для наступательных действий ВСУ средств пока недостаточно. В то же время военный подчеркнул, что защитники Бахмута с пониманием относятся к любым действиям и решениям командования.

"Не хватает мин всех без исключения: от 60-х до 120-х. Не хватает ручных гранатометов", – сказал он.

Кроме того, ухудшаются погодные условия: ночью — туман; днем – температура выше нуля, но дождь.

"Каждую ночь ничего практически не видно. Влага страшная, все утонуло, плюсовая температура третий день. Болота по колено, это довольно мягко говоря. Раз десять в течение дня дождит-перестает, дождит-перестает", — рассказал защитник.

Все это влияет на сложность выполнения тех или иных тактических и боевых задач, добавил "Мадяр". Благодаря характеру воинов, продолжающих защищать Бахмут, город стоит.

Напомним, военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что россияне стянули в Бахмут все свои боеспособные подразделения. По его словам, Бахмут контролируют ВСУ, несмотря на очень сложную ситуацию.

Непрерывное наступление на Бахмут - какая ситуация именно сейчас?