"Город уязвим": в разведке Британии рассказали, как оккупанты терроризируют Херсон после отступления

В Херсоне всего за 24 ноября от обстрелов РФ погибли 10 человек.

Освобожденный украинскими войсками Херсон остается уязвимым, поскольку он в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в частности с РСЗО "Град".

Об этом со ссылкой на разведку сообщает Министерство обороны Великобритании 28 ноября.

Указывается, что российская артиллерия после отступления ведет огонь с восточного берега реки Днепр с тыла недавно укрепленных оборонных границ.

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"Город уязвим, потому что он остается в радиусе действия большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонных рубежей. Значительная часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону из-за использования Россией реактивных систем. систем БМ-21 "Град" – говорится в сообщении.

Минобороны Британии сообщает, что 27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела оккупантов. Кроме того, из-за обстрелов РФ только 24 ноября в городе погибли 10 человек.

Освобождение Херсона

Херсон освободили украинские силы 11 ноября 2022 года. Город находился в российской оккупации со 2 марта. Херсон являлся единственным областным центром, который РФ удалось оккупировать за время полномасштабного вторжения. Кроме Херсона, уволен также ряд других населенных пунктов области.

Впрочем, россияне регулярно обстреливают город. Так, 27 ноября российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим недавно освобожденный областной центр. Украинским энергетикам за менее чем полчаса удалось починить поврежденные электросети. Электроэнергию в дома жителей Херсона вернули.

А 25 ноября войска РФ обстреливали Херсонскую область 39 раз. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

Из-за постоянных российских обстрелов из больниц Херсона пришлось эвакуировать пациентов.

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