Город в кольце, но над ним развевается украинский флаг: Бойченко о героической обороне Мариуполя

Город в кольце, но над ним развевается украинский флаг: Бойченко о героической обороне Мариуполя

Российские войска глубже вошли в город, но не контролируют его.

Армия страны-агрессора России уже с пятых суток войны, которая началась 24 февраля, взяла Мариуполь в окружение, но город до сих пор под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью рассказал городской глава Вадим Бойченко.

“Над городом развевается украинский флаг. Продолжаются жесточайшие бои за наш город. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. Уже больше месяца наши ребята героически держат оборону Мариуполя", — подчеркнул глава города.

Бойченко отметил, что нельзя верить сообщениям о том, что якобы российские войска частично контролируют отдельные районы города.

“Есть окрестности города, которые они, конечно, взяли под контроль. Город в кольце и кольцо сжимается. На 30-й день они вошли глубже в город, но сегодня город под контролем ВСУ. Фашистские войска, напавшие на нашу страну и взявшие в кольцо прекрасный город Мариуполь, точно не рассчитывали на то, что он будет держаться. Он держится, вопреки их усилиям", — подчеркнул городской голова Мариуполя.

Как сообщалось, из Мариуполя оккупанты насильственно вывезли в Российскую Федерацию или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч горожан. Такую приблизительную цифру назвал мэр города Вадим Бойченко. Кроме того, он сообщил о случаях взятия в плен мирных жителей.

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