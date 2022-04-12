Город заблокирован уже 43 дня, погибли десятки тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе утром 12 апреля

Город заблокирован уже 43 дня, погибли десятки тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе утром 12 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Российские оккупанты планируют взять город под контроль. В нем до сих пор нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Десятки тысяч человек погибли, а в ловушке остаются более 100 тысяч горожан.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 11 апреля.

33 тыс. мариупольцев принудительно депортировали в РФ и временно оккупированные районы Донбасса

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить жителей Мариуполя из города. По информации мэрии города, на сегодняшний день подтверждены данные о по меньшей мере 33 тысячах горожан, которые были принудительно депортированы в РФ и временно оккупированные районы Донецкой области.

Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе

В городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной российско-украинской войны погибли десятки тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас в Мариуполе самая плохая ситуация, поскольку город заблокирован российскими войсками с 1 марта.

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Мариуполь деблокировать военным путем сейчас невозможно: Арестович объяснил, почему

"Любые деблокирующие войска не пройдут туда, а даже если пройдут, то не смогут деблокировать: не хватит сейчас сил и средств. Что нужно сделать в отношении Мариуполя: снимать осаду или облегчать ее можно косвенным путем", — сказал советник президента Алексей Арестович.

Главнокомандующий ВСУ Залужный об обороне Мариуполя

Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранение жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины", — отметил он.

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Химическое оружие в Мариуполе: трое бойцов "Азова" пострадали

Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно – по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов", рассказал основатель полка Андрей Белецкий. По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Рассматриваем это очень серьезно: Зеленский отреагировал на информацию о химическом оружии в Мариуполе

Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании оккупантов химического оружия в Мариуполе. Президент считает, что использование химического оружия свидетельствует о необходимости реагировать на российскую агрессию еще более жестко и быстрее.

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Глубоко озабочены: в Пентагоне пока не подтверждают информацию об использовании химоружия в Мариуполе

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Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются озабочены потенциальным использованием Россией средств борьбы с массовыми беспорядками, — информирует CNN. По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.

Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе.

Великобритания в срочном порядке выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войска Российской Федерации химического оружия в Мариуполе. Об этом заявила министер иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

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Российские оккупанты создают для украинцев искусственные условия и заставляют выезжать в РФ — Геращенко

Оккупанты для украинцев создают искусственные условия с выбором: умирать без воды и без еды или выезжать в РФ, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

“45 тысячам украинцев создали искусственные условия: умирать в Мариуполе или других городах Луганской и Донецкой области без воды, еды и медикаментов или выезжать на территорию РФ. Похищают и пытают депутатов городских советов, мэров городов, которые не хотят сотрудничать с оккупантами – таких случаев несколько сотен”, — рассказал Геращенко.

Оккупанты могут применять фосфорные бомбы в бою за Мариуполь — британская разведка

Предварительное применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город ужесточаются. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

Напомним, шоумен Максим Галкин, который одним из первых российских артистов высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя. Артист еще раз поддержал Украину.

Карта войны: обстрел в Северодонецке и план захвата Мариуполя

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