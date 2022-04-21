Города близ Киева, которые были украшением Украины, уничтожены до неузнаваемости: ТСН показала до и после

Города близ Киева, которые были украшением Украины, уничтожены до неузнаваемости: ТСН показала до и после

Ставшие героями города — они приняли на себя первый удар российских захватчиков и не дали врагу дойти до Киева.

Буча, Ирпень, Гостомель – до прихода российских захватчиков они ассоциировались с молодыми семьями, чистотой и зеленью вокруг, а ныне только в Ирпене 2 тысячи семей остались без крова, говорится в ТСН.

Буча – когда-то один из самых чистых городов Украины, а ныне синоним слов – боль и геноцид. Последние несколько лет город активно застраивали, здесь быстро появлялись новые жилые комплексы среди соснового леса. Но о Буче весь мир узнал не благодаря этому, а из-за преступлений российских оккупантов, которые они совершили там. Зеленый и красивый город недалеко от Киева россияне разрушили и залили кровью людей, которые в нем жили.

В сентябре прошлого года именно здесь ТСН познакомила зрителей с семьей Лысенко. Тогда ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур в свой день рождения просила помочь Захарчику спасти его маму, у которой была четвертая стадия рака. Чтобы не дать болезни прогрессировать, она должна принимать дорогостоящие препараты. Тогда записывали интервью у их дома, прогуливались вокруг, играли на детской площадке.

буча

Но сейчас это место не узнать. Лысенко выехали из Бучи на второй день полномасштабного вторжения России. Оставили дом и уехали в Германию.

буча

До прихода русских захватчиков в Буче проживало около сорока тысяч человек. Этот город всегда ассоциировался с молодыми семьями и детьми. Школы и садики не успевали строить, там были постоянные очереди. А новым учебным заведениям другие школы могли только завидовать.

«Телевизор, ноутбуки еще в каждом кабинете, есть кабинеты с мультимедийными досками, лаборатории физики/химии полностью оснащены. Мы входим в топ-100 лучших заведений Украины. В этом учебном году у нас 11 первых классов, в прошлом году их было 8», — говорилось в одном из сюжетов ТСН, где рассказывали о рекордном количестве первоклашек в одной из ирпенских школ.

буча

Теперь учебные заведения в этих городах иногда обстреляны, сожжены, разрушены.

буча

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Ирпень лидировал по уровню развития в Киевской области. Большинство новостроек, в отличие от киевских, были не менее девятиэтажными. Ирпень и Бучу называли городами парков и здоровья. Они входили в 20 наиболее чистых городов Украины. А сейчас эти города не узнать.

«Я им рассказывал, что у нас здесь все было хорошо, пока вы не пришли. Они из Камчатки, цивилизации не видели, приехали посмотрели, как люди живут. Им здесь понравилось», — рассказывают местные встречи с оккупантами.

В городах-спутниках жило немало людей, уже когда-то убегавших от пуль и снарядов россиян на Донбассе. Бучу, Ирпень, Гостомель выбирали – потому что столица рядом, жилье новое, доступное, инфраструктура развита. Сюда переехала и семья Чикмаревых. «Сын сказал: я вам подыщу дом, чтобы вы переехали сюда. Там же невозможно. Красногоровку разбили, Марьинку разбили. Там невозможно было жить», – рассказывали они несколько лет назад ТСН.

буча

Переехали в Донбасс, начали новую жизнь и даже не думали, что российские оккупанты достанут их здесь. Валентина потеряла двух внуков и невестку. Их авто расстреляли россияне, когда семья пыталась скрыться из этого ада. Выжил только ее сын, но ему пришлось ампутировать ноги.

Человеческие жизни – это то, что невозможно вернуть. Все остальные, те кому удалось выжить, уверены – отстроят. Хотя, чтобы построить все разрушенные дома и инфраструктуру в Ирпене необходим 1 миллиард долларов. В Буче еще не посчитали, но оккупанты разрушили там 22 многоэтажки и почти две с половиной сотни частных домов. Чуть ли не каждый дом размародерен.

«Мы с мужем обсуждали, что жили, этого не было, этого не было... А сейчас нам кажется, что мы жили в раю и были богатыми», — говорят местные.

Какими были города-спутники столицы до прихода россиян и во что они превратились сейчас

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