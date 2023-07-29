Город, которого больше нет: как выглядит Мариуполь после более года оккупации (жуткое видео)

На кадрах видны поврежденные и разбитые дома, которые никто не собирается восстанавливать, на проспекте Мира.

В Сети появились кадры из окна автобуса, на которых видно, как выглядит теперь исторический центр оккупированного россиянами Мариуполя.

Видеозапись опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"Я покажу вам Мариуполь, которого больше нет. Хроники мертвого города без прекрасного и монтажа. Из окна автобуса.

Проспект Мира от Театрального сквера до ул. Торговая. Исторический центр. Без комментариев", — говорится в тексте видео.

На кадрах видны поврежденные и разбитые дома по проспекту Мира. Понятно, что российская "власть" за более чем за год оккупации даже не собирается их восстанавливать.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мариуполе россияне собирают порезать железнодорожные вагоны на металлолом и отправить его в Донецк.

"Хроники мертвого города": как выглядит Мариуполь после более года оккупации

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