"Города не узнать": за сутки российская армия повредила почти полсотни домов в Луганской области

"Города не узнать": за сутки российская армия повредила почти полсотни домов в Луганской области

За сутки зафиксировали более полусотни обстрелов.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирных жителей и инфраструктуру в Луганской области.

Об этом 14 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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За прошедшие сутки, 13 марта, было зафиксировано 57 фактов обстрелов городов и поселков области. "Считать точно крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают", — подчеркнул Гайдай.

Только за последние 24 часа российскими оккупантами были уничтожены или повреждены 47 частных и многоэтажных домов, объектов инфраструктуры в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной. Кроме того, в результате обстрелов повреждены две школы и газопровод в Северодонецке.

"Работников ГСЧС катастрофически не хватает. Пылает повсюду, а над головой продолжает летать. Города области не узнать", — отмечает руководитель ОВА.

По словам Гайдая, есть погибшие и пострадавшие мирные жители, а также пропавшие без вести.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину , нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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