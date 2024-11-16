Города почти нет, некоторые подразделения в окружении: журналистка о ситуации в Курахово

По ее словам, россияне продолжают убивать гражданских и недавно расстреляли эвакуационную машину.
Российские оккупанты почти полностью уничтожили город Курахово Донецкой области постоянными обстрелами из артиллерии и ударами КАБов.
Об этом рассказала военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова.
"Курахового почти нет. Город уничтожили артой и кабами. А теперь долбят дронами. Все и всех, кто хочет в него въехать", – заявила журналистка.
По ее словам, без бронетехники и без РЭБ в город "нечего и потыкаться".
Враг убивает мирных. Прицельно расстреливает их из дронов. Накануне расстреляли эвакуационную машину наших Белых Ангелов. Загнали полицейских с тремя мирными в ловушку и кошмарили сбросами и FPV. Вооруженные Силы не отступают. Хотя некоторые подразделения в окружении. Бадаются", – отметила Кириенко.
Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак оценил вероятность окружения Курахового на 60-70% и считает, что город может быть потерян в ближайшие 20-30 дней.
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