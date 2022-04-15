Городской голова Купянска согласился сотрудничать с оккупантами и сбежал в РФ — Синегубов

Против коллаборанта открыли уголовное производство.
Городской голова Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора сдал оккупантам город и сбежал в Россию.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов. После этого было начато уголовное производство, но этот мэр, по нашей информации, уже не находится на территории Украины", — сказал Синегубов.
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