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Городу нужны работники социальной сферы и коммунальщики: мэр Бучи призвал их возвращаться в город

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Городу нужны работники социальной сферы и коммунальщики: мэр Бучи призвал их возвращаться в город

Мэр Бучи просит вернуться в город работников социальной сферы и коммунальщиков.

Мэр Бучи Анатолий Федорук просит депутатов и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в Бучу.

Уже со следующего понедельника должен заработать представительный орган города.

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"Я прошу вернуться всех сотрудников коммунальных предприятий независимо от того, в каком регионе они находятся. Потому что нам нужно восстанавливать критическую инфраструктуру. Я прошу вернуться социальных работников", — сказал он в обращении.

Он также отметил, что пока нет электричества, газа и связи, поэтому городу также нужны такие специалисты.

Напомним, Зеленский сообщил, какой реакции мировых лидеров ожидает Украина после зверств оккупантов в Буче.

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