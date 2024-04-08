Горячая фаза военной операции российских добровольцев в РФ подошла к концу — заявление РДК

В "Русском добровольческом корпусе", в который входят граждане РФ, воюющие с режимом Путина, сообщили о завершении горячей фазы ограниченной военной операции на территории государства-агрессора.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале РДК.

В этом сообщении российские добровольцы почтили память одного из своих погибших товарищей Сергея "Терена" Попова, который был одним из тех, кто обустраивал базу РДК.

Кроме участия в рейде на территорию РФ, "Терен" был участником операции по удержанию "дороги жизни" на авдеевском направлении. Здесь он вместе с новобранцами РДК дал бой российским спецназовцам.

В РДК подчеркнули, что окончание "горячей фазы" их рейда не означает, что путинские солдаты на территории государства-агрессора могут вздохнуть с облегчением, поскольку "ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе".

Напомним, подразделения легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Российские добровольцы рассказали о первых успехах и недавно продолжали свой рейд, вступая в бои с путинской армией.

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