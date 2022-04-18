"Горячая" фаза завершится через две-три недели, а война – в течение двух-трех месяцев: член комитета ВР по вопросам нацбезопасности

ВСУ продолжают успешно давать отпор российским оккупантам.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что "горячая" фаза войны России против Украины завершится через две-три недели.
Полностью война должна завершиться в течение двух-трех месяцев, пишет "Интерфакс-Украина".
"Я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться в течение двух-трех месяцев", – сказал он.
Он отметил, что с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнеры изменили не только свои оценки того, что Украине необходимы срочно новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, прогнозы по окончании войны в течение нескольких месяцев оптимистичны.
Напомним, ВСУ разбили оккупантов, пытавшихся прорвать оборону на Слобожанском направлении.
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