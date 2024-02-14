Горячая ночь для окупантов: ВСУ дотла сожгли колонну российской техники возле Авдеевки

Российская колонна была уничтожена между Верхнеторецким и Каменкой Донецкой области.
В ночь на 14 февраля Силы Обороны сожгли колонну российской техники, которая двигалась в направлении Авдеевки, где последние недели продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщают аналитики Deepstate.
"Кацапы готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены. Большая совместная работа всех "авдеевских" бригад и батальонов", — говорится в сообщении.
Аналитики опубликовали фотоработы Вооруженных сил Украины. На фотографиях видно дотла сожженную военную технику, которая недоехала к месту назначения.
Напомним, по состоянию на 14 февраля ситуация у Авдеевки напряженная. По информации украинских военных, уже несколько дней продолжаются уличные бои, в которых оккупанты применяют малые штурмовые группы.
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