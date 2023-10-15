Горячая ситуация на фронте: Генштаб заявил о 57 боевых столкновениях за сутки

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 15 октября, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 октября.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Поповка, Шалыгино Сумской области; Уды, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того противник нанес авиационный удар возле Песчаного Харьковской области и Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеривка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григоровка, Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага недалеко от Клищиевки и Андреевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Ивановское, Васюковка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили здесь более 15 атак врага. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретиного и Степного Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы врага попали около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Ситуация на фронте 15 октября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 3 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 15 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Роботино, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка Херсонской области и Ивановка Николаевской области. Под вражеские артиллерийские и минометные обстрелы попали Золотая Балка, Херсон, Чернобаевка Херсонской области.

Течение контрнаступления ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Военнослужащие ВСУ на одном из направлений

Удары по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и 4 артиллерийских средства противника.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что российских ударов с приближением зимы станет больше.

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