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Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: показали один из штурмов россиян (видео)

Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: показали один из штурмов россиян (видео)

Штурм окупантов в Волчанске на Харьковщине. ФОТО: сундуки

Оккупанты в Волчанске не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников.

В Министерстве внутренних дел показали одну из штурмов украинских позиций в Волчанске Харьковской области.

Видео опубликовал глава МВД Игорь Клименко.

"По его словам, оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников, но бойцы бригады Национальной полиции "Лют" разрушили их планы. Четкий результат благодаря налаженному взаимодействию операторов БПЛА и штурмовиков полка "Цунами", — написал он.

Благодаря налаженному взаимодействию украинских защитников два кафира стали 200-ми, остальные — разбежались.

Напомним, мы показали кадры из эпицентра самых ожесточенных боев, которые принимают за живое, в Волчанске.

Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: в МВД показали один из штурмов россиян (видео) 

Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: в МВД показали один из штурмов россиян (видео) 

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