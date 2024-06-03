Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: показали один из штурмов россиян (видео)

Оккупанты в Волчанске не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников.

В Министерстве внутренних дел показали одну из штурмов украинских позиций в Волчанске Харьковской области.

Видео опубликовал глава МВД Игорь Клименко.

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"По его словам, оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников, но бойцы бригады Национальной полиции "Лют" разрушили их планы. Четкий результат благодаря налаженному взаимодействию операторов БПЛА и штурмовиков полка "Цунами", — написал он.

Благодаря налаженному взаимодействию украинских защитников два кафира стали 200-ми, остальные — разбежались.

Напомним, мы показали кадры из эпицентра самых ожесточенных боев, которые принимают за живое, в Волчанске.

Горячие бои за Волчанск на Харьковщине: в МВД показали один из штурмов россиян (видео)

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