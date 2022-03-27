Горячие линии, сайт и боты: как в Украине можно отыскать пропавших без вести

Горячие линии, сайт и боты: как в Украине можно отыскать пропавших без вести

Розыск можно производить как гражданских, так и военных.

Каждый день с начала войны в Украине растет количество людей, которых безрезультатно разыскивают родные. Сейчас в Украине есть несколько разных способов, как лучше искать людей.

СПОСОБ №1: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

То, что работало в мирное время – звонок в полицию и заявление о пропавшем без вести – сейчас может не сработать. Более действенный способ обратиться на горячую линию уполномоченного по правам человека. Есть сайте и горячая линия 0800 50 17 20. Работает круглосуточно. Представители омбудсмена почти во всех областях и они все время на контакте с различными службами на местах, что могут выехать на место жительства пропавшего без вести или узнать в базах миграционной службы – вдруг человек пересекал границу.

«Только как война началась мы написали всем и ГСЧС, и ВСУ, МВД чтобы они предоставили нам человека, который будет 24 на 7 сотрудничать с нами. Такие ответственные лица определены, все работают как одна команда. Если нам присылают и видео, и фото, мы это все собираем пересылаем в регионы», — рассказывает уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

СПОСОБ № 2: НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ПОИСКА ИЗМЫШЛЕННЫХ БЕЗВЕСТНЫХ

Это совершенно новая государственная структура. Бюро было создано всего неделю назад. У него только появился собственный сайт — https://nib.gov.ua/ru/ Главное здесь — короткий номер 1648. Здесь можно узнавать о судьбе не только гражданских, но и военнослужащих. Служба тоже на контакте со всеми органами власти. Желательно иметь полную информацию – фотографию, год рождения, место жительства, особые приметы. Каждая деталь очень важна.

СПОСОБ № 3: ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЫ

Телеведущая Катя Осадчая у себя на странице Инстаграм чуть ли не ежедневно публикует обращения и инструкции, как пользоваться телеграмм каналом, который она создала с командой, именно для поиска пропавших. Найти его легко – он так и называется – «Поиск пропавших».

«На канале работает хэштег поиск по городу – хэштег Мариуполь и вы увидите тысячи сообщений. Возможно, среди них есть Вы. Выйдите на связь со своими родными», – объясняет телеведущая.

В этом телеграмме канале уже почти 100 тысяч участников. Нажимаем на хэштег – например, Гостомель и из десятков тысяч сообщений отсеялось всего 516 сообщений. В них легче искать адресные.

Пропавшие без вести: как искать человека во время войны

«У нас были случаи, когда мы вывели к примеру 2 члена семьи, или вывезли не всех, потому что не всегда хватает мест», — рассказывает волонтер Елена.

Она помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. В это время, говорит, люди чаще всего теряются, но находят друг друга уже на относительно мирной территории.

По ее опыту самый действенный способ найтись – это не телефоны, а электронная почта. Доступ к ней вы получите с любого устройства, где угодно. «Зарегистрируйте на семью 5 электронных почт и напишите друг другу, и потом они у вас памяти останутся и вы сможете зайти из любого уголка страны», – советует Елена.

СПОСОБ №4: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

И, конечно, силы соцсетей никто не отменял. Но поиск родных или друзей через соцсети – это запасной план. К которому следует относиться с большой осторожностью – есть куча мошенников, которые могут что-то требовать в обмен на псевдо информацию о вашем родном или знакомом. Не доверяйте таким сообщениям и берегите себя. Вы тоже кому-то очень нужны.