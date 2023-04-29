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"Горячие ночи оккупантам": СБУ показала уничтоженную в течение апреля технику россиян (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1512
Время на прочтение
1 мин
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"Горячие ночи оккупантам": СБУ показала уничтоженную в течение апреля технику россиян (видео)

СБУ показала уничтоженную в течение апреля технику россиян. Фото: скриншот с видео.

Спецназовцы СБУ показали потери врагом военной техники в апреле.

Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" в течение апреля уничтожили 21 враждебную цель на фронте, среди которых — танки, БМП и БРТ.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

Среди уничтоженной техники:

  • 4 танка Т-90 и Т-72;
  • 9 БМП и один БРТ;
  • 3 опорные пункты противника;
  • другой военный транспорт: МТБЛ, "Урал" и т.д.

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 29 апреля 2023 года ВСУ уничтожили 190 040 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 580 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1512
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