Горячие сутки на фронте: Генштаб сообщил последние новости

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Российские военные нанесли по Украине около 30 ударов из авиации.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 24 атаки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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