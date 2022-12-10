"Горячие точки" Крыма: журналисты показали военные объекты РФ на аннексированном полуострове

На территории временно оккупированного Крыма насчитали 10 действующих аэродромов, а также 2 авиазавода. На каждом из них есть склады с боеприпасами и емкости с топливом.

Журналисты проанализировали более 150 российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма с помощью спутниковых снимков Planet Labs и определили наиболее важные из них.

Об этом сообщают на сайте "Радио Свобода".

Вместе с экспертами была идентифицирована расположенная там военная техника и вооружение российской армии.

Севастопольский порт

Одним из главных военных объектов Крыма является Севастопольский порт. Перед полномасштабным вторжением Россия перебросила сюда корабли как Черноморского, так и Балтийского и Северного флотов.

На спутниковых снимках от 9 ноября журналисты смогли идентифицировать большие десантные корабли (номер 1135, 1175, 775), патрульные корабли (номер 22160), ракетные катера (номер 1239, 1241) и один крейсерский флагман ЧФ РФ Адмирал Ессен".

Фото: "Схеми"

У бухты "Голландия" размещена часть ракетных судов, с помощью которых ВС РФ запускают ракеты "Калибр". Эксперты рассказали, что "Калибры" хранятся также на крымских военных складах, которые могут стать потенциальным местом для будущих атак украинской армии.

Аэродром "Бельбек"

Он расположен возле оккупированного Севастополя и на нем по большей части размещены истребители. Спутниковые снимки от 15 ноября показали, что на аэродроме стоят Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31.

Фото: "Схеми"

Аэродром "Джанкой"

После того как ВСУ остановили наступление российской армии на юге Украины, этот объект стал для России главным логистическим хабом и местом базирования ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. Аэродром часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Фото: "Схеми"

Аэродром в Гвардейском

На этом объекте расположена одна из главных авиагрупп российской армии в Крыму. Там сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты чаще всего используются для ударов по территории Украины.

Фото: "Схеми"

Военная база возле Феодосии

До оккупации полуострова в Крыму была развита сеть ПВО. Российские захватчики усилили этот компонент своими ЗРК С-400, береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Последние замечены на спутниковых снимках на южных склонах Крыма у Феодосии.

Это позиция 18-го зенитно-ракетного полка. На стоянке расположено всего шесть машин "Бастион-П". Всего в полку 12 пусковых установок, выведенных на боевое дежурство.

Фото: "Схеми"

Будут ли удары?

Официально у Украины нет вооружения, способного поразить все упомянутые объекты. Но, как свидетельствуют недавние события на Крымском мосту или военных аэродромах в глубине России, такие инциденты могут возникать и там, куда не долетают ракеты.

Украинские военные эксперты считают, что в будущем в Крыму последуют новые взрывы. Выбор целей ударов будет зависеть от тактических предпосылок и уровня защиты российской обороны.

Напомним, заявление Минобороны России о том, что ко взрывам на аэродромах Энгельс и Дягилеве причастна Украина с ее беспилотниками советского производства, признает "позорную слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.

Читайте также: