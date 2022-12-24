Горячие точки: представитель Восточной группировки войск сообщил, что происходит возле Бахмута, Авдеевки и Угледара

Россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ возле Бахмута, но безрезультатно, оккупанты продолжают нести потери.

Российские войска не оставляют своих попыток прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении.

Интенсивные бои также ведутся и в районе Авдеевки и Угледара.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Бахмут

"Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. В эти сутки он наносил около 225 ударов различного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня. Было более 28 боеприкосновений. Противник потерял более 90 человек убитыми и более 100 человек. Бахмутском направлении", — рассказал Череватый.

По словам спикера, россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать нашу оборону ВСУ возле Бахмута, но безрезультатно, оккупанты продолжают нести потери.

Авдеевка и Угледар

"Там фактически такая же интенсивность боев. Это второе по напряжению направление украинского Донбасса, где враг постоянно, применяя все средства, пытается прорваться. Но системно имеет потери и не способен это сделать", — отметил Череватый.

Напомним, ранее в ВСУ объясняли, что оккупанты хотят прорвать оборону в районе Бахмута, чтобы достичь двух целей. Да, враг хочет выйти на оперативное пространство и продолжить наступление на Славянск, Краматорск.