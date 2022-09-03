"Горячий" день для рашистов: мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе (фото, видео)

По данным местных властей, 5 сильных взрывов прогремели в районе аэродрома Мелитополя, где оккупанты пытаются расставить свою технику, и никак не удается из-за "хлопков". После удара в небо поднимается черный дым.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз из 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления в очередной раз превратили их попытки в густой черный дым", — написал мэр города.

Заметим, что "развлекло" также на территории Херсонской области и самом Херсоне. В частности, по информации местных СМИ, взрывы слышны в районе Олешек-Раденьска. На месте удара в небо поднимается дым. Вероятно, был нанесен удар по складам боеприпасов российских оккупантов.

Позже у местных телеграмм-каналов стали появляться сообщения о "фейерверках" в районе речного порта. Местные жители сообщают о по меньшей мере 8 взрывах. Также сообщается о пожаре и звуках детонации, вероятно, боеприпасов.

Возле Одессы раздался мощный взрыв

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