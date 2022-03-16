Горящая российская техника в Херсонском аэропорту попала на спутниковые снимки

Горящая российская техника в Херсонском аэропорту попала на спутниковые снимки

ВСУ уничтожили технику оккупантов.

Горящая вражеская техника в Херсонском аэропорту попала на спутниковые снимки.

Их опубликовала CNN.

На спутниковом снимке видно, как из международного аэропорта "Херсон" поднимается клуб дыма. При увеличении снимков видно, что горят несколько российских вертолетов.

По информации Генштаба, в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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