Горят авто и склады с зерном: Одесская область оказалась под массированным ударом РФ

Российские войска снова совершили массированную атаку на Одесщину / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российские войска снова совершили массированную атаку на Одесщину. В разных районах области, в частности в Одессе, повреждена гражданская инфраструктура. В результате ударов возникли пожары, разрушены автомобильный центр и складские помещения.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, в результате обстрела разрушены здание автомобильного центра, а также складские помещения, в том числе использовавшиеся для хранения зерна. На местах попадания вспыхнули пожары, загорелись автомобили.

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Местные Telegram-каналы сообщают о пожаре в автосалоне Mercedes-Benz в Одессе после попадания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

На местах ударов работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска массированно атаковали Одесщину. Как ранее сообщал глава ОВА Олег Кипер, в разных районах области, в частности в Одессе, была повреждена гражданская инфраструктура. Разрушены автомобильный центр и складские помещения, в том числе для хранения зерна. В результате ударов вспыхнули пожары, загорелись автомобили. Местные паблики также сообщали о пожаре в автосалоне Mercedes-Benz в Одессе.

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