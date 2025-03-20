"Горят машины, дома трясутся": жители Белгородской области просят об эвакуации

Жители села Илек-Кошары в Ракитянском районе Белгородской области РФ обратились к губернатору с просьбой об эвакуации. Из-за атаки украинских войск они остались покинутыми на произвол судьбы местными властями — без электричества, воды, газа и связи.

Об этом сообщает Telegram-канал 7X7 со ссылкой на сообщения в российской социальной сети "ВКонтакте".

По словам местных жителей, населенный пункт получает удары беспилотниками.

"Горят машины, летают дроны, дома трясутся. В селе много детей, не все могут уехать сами. Кроме летящих над головой ракет, люди ничего не видят и кто им объяснит, что дальше делать?" – приводит 7X7 комментарии местных жителей на странице губернатора.

В аналогичной ситуации оказались и жители хуторов Семейный, Барылов, Новый Путь и Добрино в Ракитянском районе. Люди жалуются, что местные власти отвечают стандартнымие отписками.

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По информации Telegram-канала от 18 марта в Белгородской области начали эвакуировать жителей Краснояружского района, поскольку ВСУ пытается прорвать российскую границу и атакует поселки Графовка и Демидовка.

Власти предложили людям временное размещение и пообещали продуктовые наборы.

Однако в комментариях на странице губернатора Гладкова местные жители отмечают, что официального объявления об эвакуации не было, поэтому многие покинули свои дома самостоятельно и теперь не могут претендовать на помощь от государства.

По данным Института изучения войны (ISW) по состоянию на 19 марта украинские силы вошли на территорию Белгородской области, хотя остается непонятным, смогут ли они удерживать эти позиции.

По оценкам ISW, ВСУ продвинулись к югу и юго-западу от Демидовки, а также к юго-западу от Графовки.

Напомним, 20 марта военный обозреватель Дмитрий Снегирев сообщил, что в ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.

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