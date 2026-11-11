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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Горят нефтяные терминалы и поврежден ракетный корабль: подробности масштабной атаки СБУ

На нефтяном терминале в Ленинградской области РФ повреждены несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Также произошла утечка нефтепродуктов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Российский корабль «Буян-М»

Российский корабль «Буян-М» / © Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удары по стратегическим объектам портовой, нефтяной и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Также в ходе спецоперации был поражён малый ракетный корабль «Буян-М» «Наро-Фоминск», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Усть-Луге горят нефтяные терминалы

Удар был нанесен в ночь на 11 ноября. По предварительным данным, беспилотники Центра специальных операций «Альфа» СБУ атаковали инфраструктурные объекты терминала «Новатак-Усть-Луга». В частности, повреждены несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Также произошел разлив нефтепродуктов.

Еще одним объектом удара стал терминал «Усть-Луга Ойл», где был поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами и разразился масштабный пожар.

Кроме того, возгорания были зафиксированы на территории терминала АО «Фактор» и железнодорожной станции Лужская.

По данным СБУ, основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов. В настоящее время на пострадавших объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Пострадал носитель ракет «Калибр» и «Оникс»

Отдельной целью спецоперации стал малый ракетный корабль проекта «Буян-М» «Наро-Фоминск». Его уничтожение спланировала и осуществила СБУ.

Это российское судно оснащено крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Корабль был спущен на воду в 2022 году.

Кроме того, украинская спецслужба проверяет информацию о возможном уничтожении российских боевых вертолетов.

Удары по нефтяным доходам Кремля

В СБУ отмечают, что систематические удары по нефтяной инфраструктуре России направлены на сокращение поступлений в российский бюджет, которые используются для финансирования войны против Украины.

В частности, эти средства обеспечивают производство ракет, беспилотников и другого вооружения, которое российская армия использует для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

«Российский тыл не может чувствовать себя в безопасности: за террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры РФ получает ответ на своей территории», — заявили в СБУ.

Напомним, что 11 ноября в российском городе Омске сообщили о нападении беспилотников, действиях противовоздушной обороны и взрывах в различных районах. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

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