Горят "УАЗы" и "Камазы": в ГУР показали видео уничтожения техники и склада врага

Украинская военная разведка отчиталась о двух сутках работы на запорожском фронте.

Украинская военная разведка на запорожском фронте уничтожила девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов российских войск.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины, опубликовав соответствующее видео.

Бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" за двое суток работы на запорожском фронте обнаружили и уничтожили девять единиц военного транспорта врага и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.

"Горят "УАЗы" и "Камазы", пикап с турелью, бензовоз – украинская земля очищается от российского железа", – отмечается в сообщении разведки.

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К слову, 17 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники ГУР уничтожили российскую РЛС в городе Ковилкино в Мордовии.

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