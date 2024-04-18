Горят "УАЗы" и "Камазы": в ГУР показали видео уничтожения техники и склада врага

Украинская военная разведка отчиталась о двух сутках работы на запорожском фронте.
Украинская военная разведка на запорожском фронте уничтожила девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов российских войск.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины, опубликовав соответствующее видео.
Бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" за двое суток работы на запорожском фронте обнаружили и уничтожили девять единиц военного транспорта врага и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.
"Горят "УАЗы" и "Камазы", пикап с турелью, бензовоз – украинская земля очищается от российского железа", – отмечается в сообщении разведки.
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К слову, 17 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники ГУР уничтожили российскую РЛС в городе Ковилкино в Мордовии.
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