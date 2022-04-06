"Горжусь, что стала твоей женой": вдова молодого пилота, спасшего сотни жизней, написала трогательный пост

Пилот мог катапультироваться с самолета, но не сделал этого, чтобы спасти сотни жизней.

В воздушном бою над селом Тригорье Житомирской области погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко. Его жена опубликовала трогательное сообщение о муже.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вечер. Я сидела на кровати, Дима стоял рядом. Мы любили много болтать. Зашла тема о полетах, а именно о катапультировании", – говорится в сообщении вдовы молодого пилота.

Женщина также передала свой диалог с мужем:

– А как катапультироваться?

– У тебя среди ног есть такая ручка, за которую нужно дернуть.

– А с самолетом что?

– Тебя выбрасывает, самолет падает.

– Ого…

– А ты думала. Но прежде всего нужно думать не о катапультировании.

– А о чем?

– Наша задача – спасти людей, по возможности – самолет. Я должен прежде всего направить самолет в место, где нет домов, а уже потом думать о себе.

– Но ведь ты можешь не успеть катапультироваться…

"Он не успел, но спас сотни жизней. Отважность, героизм, бесстрашие. Пока наше небо и землю защищают такие люди, нам нечего бояться. Потому что они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог с утра проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц", – написала вдова Чумаченко.

"Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!" – подчеркнула жена погибшего пилота.

Напомним, маленького Сашу, убегавшего от оккупантов с родными на лодке, нашли мертвым в Киевской области.

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