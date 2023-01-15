"Горжусь Путиным, он молодец": мать погибшего оккупанта призвала "вычистить фашизм в Украине"

Даже смерть сына на войне "не вправила мозги" зазомбированной женщине.
Мать погибшего российского оккупанта Игоря Мохова Ольга даже после смерти сына продолжает хвалить диктатора Путина.
Видео, где она "поет дифирамбы" в адрес Путина, появилось в Сети.
Сначала женщина рассказала, что сын получил повестку 29 сентября. Родные были вынуждены за свои деньги купить ему все необходимое обмундирование, в том числе одежду и обувь. Мать оккупанта говорит, что за 30 лет жизни сын так и не увидел море. Но одна мечта оккупанта все же сбилось – он мечтал о путешествии на самолете. А на войну с Украиной россиян отправляли именно самолетом.
Тем не менее, зазомбированная россиянка продолжает утверждать, что "гордится Путиным".
"Вот у нас Владимир Владимирович, я так горжусь нашим президентом. Он так продумывает все хорошо. Он молодец, дай ему бог здоровье. Надо вычистить полностью весь этот фашизм. Нам нужна лишь одна победа", – заявила мать оккупанта.
Напомним, что на Урале с почестями похоронили "вагнеровца", который до смерти забил пожилую мать.
Также сообщалось, что россиянка пригрозила отправить сына в армию, потому что он не поддерживает войну в Украине.
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