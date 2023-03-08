Госдеп отреагировал на убийство пленного бойца ВСУ: "Кадры поражают с точки зрения варварства"

В американской администрации сказали, что это не первое свидетельство явных зверств России в Украине.

В Госдепартаменте США видели кадры со казнью невооруженного пленного бойца ВСУ и назвали это очередным доказательством варварства и зверства россиян в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 7 марта.

"Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают с точки зрения варварства", – сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что России должно быть стыдно за такие поступки, и что страна "пренебрегает базовыми правилами войны, основной человеческой порядочностью, когда ее войска принимают участие в подобных зверствах".

Прайс добавил, что российские военные совершили многочисленные военные преступления в Украине, и США не "наивны, чтобы поверить, что Россия признается в этом или даже изменит свое поведение в ближайшее время".

"Конечно, это не первое свидетельство явных зверств РФ в Украине, и, к сожалению, пожалуй, не последнее", — отметил представитель американской администрации.

Он также напомнил, что страна-агрессор неоднократно заявляла о своем якобы стремлении к миру, однако ничего не сделала для этого.

Прайс в очередной раз отметил официальную позицию США о том, что мир в Украине может наступить хоть сегодня, если Россия решит прекратить войну и вывести войска из соседнего государства.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ после его слов "Слава Украине!". По этому факту уже открыто дело, власти обещают найти и наказать убийц, и призывают мир приобщиться к этому. Пока точно неизвестно имя казненного бойца. По предварительным данным, речь может идти о Тимофее Шадуре или Александре Мациевском.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.