Госдума "ратифицировала" незаконную попытку аннексии четырех областей Украины

Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий на внеочередном заседании сегодня, 3 октября.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Госдума ратифицировала договор о принятии "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации. "За" проголосовали 413 и 412 депутатов соответственно", — сообщили российские СМИ.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведенных оккупантами в этих регионах.

Между тем, в Вооруженных силах Украины сообщили, что проведение так называемых "референдумов" в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге страны.

Аннексия в аннексированом Крыму – "Секретные материалы"

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