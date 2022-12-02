Госизмена и оправдание вооруженной агрессии РФ: будут судить известного в прошлом телеведущего

Обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. В прокуратуре не называют имя фигуранта, но, судя по биографии, речь идет о Юрии Коте.

Известного в прошлом украинского телеведущего будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении гражданина Украины — российского журналиста по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в РФ.

"В Москве он приступил к работе на государственном телеканале страны-агрессора как журналист. Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. Формирует ложное отношение граждан РФ к украинскому населению и разжигает сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины", - сообщает Киевская областная прокуратура.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах журналист поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. Его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений РФ и российских медийных центров.

В созданном им Telegram-канале мужчина освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах в пророссийском направлении. На своих страницах в социальных сетях предатель дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины.

В ведомстве отметили, что обвиняемого в информационном пространстве РФ представляют политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом Ассоциации "Будущее страны" и лидером движения "Русских украинцев". А недавно еще и военным экспертом.

В прокуратуре не называют имя фигуранта, но, судя по биографии, речь идет о Юрии Коте.

Напомним, производство против Кота открыто 17 мая 2022 года.

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