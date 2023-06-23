Госпитализация призывников с разрешения военкоматов в Прикарпатье: адвокат жестко о приказе

В Ивано-Франковской области в случае срочной госпитализации пригодных для службы мужчин медики должны сообщить об этом военкоматы.

Нюансы такого приказа разъяснил адвокат Роман Симутин.

По словам юриста, такие вещи происходят с единственной целью – проверить реакцию общества.

"Всесильный военком. Случился инсульт? Сначала бегите получить разрешение на госпитализацию от ТЦК, и только после этого езжайте в больницу. Сбил автомобиль? Будучи без сознания, напомните врачам, чтобы заехали за разрешением на госпитализицию в ТЦК. Конституция? Так есть приказ Минздрава №37 "Это сказал "всесильный" военком Ивано-Франковска, который еще раз отличился на всю страну "изысканным" приказом о том, что все военнообязанные могут размещаться на госпитализацию только с разрешения ТЦК", — пояснил адвокат.

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Он добавил, что здесь "нечего комментировать и даже обсуждать приближенность к законам".

Между тем власти Прикарпатья заявляют, что информация о запрете госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности.

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