"Господи, вернули!": щемящая реакция сестры на возвращение брата из плена

Обмен пленными 14 июня

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Сестра освобожденного из плена РФ бойца рассказала их щемящую историю. Так, 26-летний Александр Чухраев находился в плену россиян от 2022 года, но о военном за это время семья не получила никаких известий.

Кадры обнародовали в Сети.

Эмоциональная встреча родных

«Вернули! Вернули! Вернули! Господи!», — расплакалась сестра украинского воина.

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Впоследствии она позвонила семье, чтобы сообщить хорошее известие.

«Алло, мам? Вернули! Мне пришла смс, уж точно», — поделилась счастьем девушка.

Девушка рассказала журналистам, что очень близка со своим братом.

«Я очень скучала, я очень его люблю. Хочу ему поблагодарить, что он все это прошел»

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На протяжении 3-х лет семья защитника не имела никакого известия о нем. Недавно стало известно, что воин находится в колонии в Камышине.

Также встречать бойца приехала девушка, которая ждала его.

«Мы много лет встречались в Мариуполе. Он невероятный парень… Я сразу влюбилась в него! До войны мы никогда не разводились, были вместе каждый день. Я его очень жду», — не сдержала слез любимая.

Как мы сообщали ранее, 14 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем. Президент Зеленский отметил, что многие вернувшиеся сегодня военные были в плену еще с 2022-го. Это бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Государственной специальной службы транспорта.

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В Главном управлении разведки уточнили, что состоялся обмен пленными в категории раненые и тяжелобольные. Большинство освобожденных из плена — офицеры. Среди уволенных есть бойцы младше 25 лет. Значительная часть защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.