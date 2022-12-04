Госсекретарь США рассказал, действительно ли Россия готова к переговорам: "Путин утроил террор"

Диктатор хочет сделать зиму оружием в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия не хочет мирных переговоров. После того как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.
Об этом он сказал в комментарии CBS News.
Энтони Блинкен рассказал, что с одной стороны Россия заявляет о "готовности к переговорам", усиливая при этом террор против украинцев. По его мнению, это не свидетельствует о желании Путина вести мирные переговоры.
Госсекретарь США отметил, что когда Владимир Зеленский заговорил о "формуле мира", Путин "утроил террор": попытался аннексировать захваченные территории, объявил мобилизацию, усилил ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Таким образом, диктатор хочет сделать зиму оружием в войне против Украины.
"Путин не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить тепло, выключить электричество", — убежден Блинкен.
Война России против Украины
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты хотели захватить Киев и установить там свою марионеточную власть. Однако ВСУ отразили российскую агрессию на севере Украины. Также Силы обороны провели успешные контрнаступления в Харьковском и Херсонском направлениях.
Сразу после начала полномасштабной войны РФ выдвинула Украине ультиматум — приехать в Беларусь, откуда происходило наступление на Киев для мирных переговоров. Однако, по данным участников украинской делегации, РФ не хотела договариваться, а лишь выдвигала условия. В последнее время агрессор заговорил о "переговорах", продолжая бомбить Украину ракетами.
Читайте также:
- Макрон заявил, что России необходимы "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам
- В Госдепе рассказали, готов ли Байден встретиться с Путиным для переговоров о судьбе Украины
- "Мы не будем призывать украинцев к неприемлемому компромиссу с РФ" – Макрон