Госсекретарь США рассказал, действительно ли Россия готова к переговорам: "Путин утроил террор"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия не хочет мирных переговоров. После того как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.

Об этом он сказал в комментарии CBS News.

Энтони Блинкен рассказал, что с одной стороны Россия заявляет о "готовности к переговорам", усиливая при этом террор против украинцев. По его мнению, это не свидетельствует о желании Путина вести мирные переговоры.

Госсекретарь США отметил, что когда Владимир Зеленский заговорил о "формуле мира", Путин "утроил террор": попытался аннексировать захваченные территории, объявил мобилизацию, усилил ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Таким образом, диктатор хочет сделать зиму оружием в войне против Украины.

"Путин не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить тепло, выключить электричество", — убежден Блинкен.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты хотели захватить Киев и установить там свою марионеточную власть. Однако ВСУ отразили российскую агрессию на севере Украины. Также Силы обороны провели успешные контрнаступления в Харьковском и Херсонском направлениях.

Сразу после начала полномасштабной войны РФ выдвинула Украине ультиматум — приехать в Беларусь, откуда происходило наступление на Киев для мирных переговоров. Однако, по данным участников украинской делегации, РФ не хотела договариваться, а лишь выдвигала условия. В последнее время агрессор заговорил о "переговорах", продолжая бомбить Украину ракетами.

Читайте также: