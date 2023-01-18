Госсекретарь США рассказал о "быстрейшем пути достижения устойчивого завершения войны"

Требования страны-террористки России к Украине по учету "новых территориальных реалий" неприемлемы. Успехи Украины на фронте - кратчайший путь к завершению войны и переходу к дипломатии.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.

По его словам, такие требования страны, незаконно захватившей чужие территории, вредны для налаживания мирного переговорного процесса.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США и союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха на фронте. Блинкен указал, что это кратчайший путь к завершению войны и переходу к дипломатии.

"Самый быстрый путь к достижению устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, до переговоров – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", — добавил Блинкен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из 10 пунктов, в частности, это вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных и депортированных, исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, радиационная и ядерная безопасность, фиксация окончания войны.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Кроме того, Песков заявил, что ни один "мирный план" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил: "Зачем нам переговоры с людьми, которые должны отвечать за уголовные преступления? .. Россия пришла на чужую территорию. Россия убивает массово людей и делает это потому, что до сих пор считает, если она не проиграет, а что угодно, что они предлагают в рамках переговорного процесса — это не проигрыш России, тогда они не будут отвечать за все эти преступления".

Также Подоляк напомнил, как проходили переговоры между Украиной и Россией. Подоляк рассказал, что в Беларуси российская делегация зачитала им ультиматум Путина.

К слову, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Читайте также: