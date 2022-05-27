Госсекретарь США заявил, что "Путин не смог добиться ни одной из своих стратегических целей в Украине"

Госсекретарь США заявил, что "Путин не смог добиться ни одной из своих стратегических целей в Украине"

Диктатор Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей в Украине, хотя война еще продолжается. Вместо того чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил.

Украина продолжает мужественно бороться для защиты своего народа и своей независимости, и получает беспрецедентную помощь от США и стран со всего мира.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в университете Джорджа Вашингтона.

"И хотя война еще продолжается, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты", — заявил Блинкен.

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По его словам, начав полномасштабное вторжение в Украину три месяца назад, Путин нарушил принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН и призванные оградить все страны от завоевания или принуждения.

"Поэтому так многие страны объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое посягательство на основы своего собственного мира и безопасности", — подчеркнул Блинкен.

Также госсекретарь США заявил, что Вашингтон остается сосредоточенным на "серьезном долгосрочном вызове международном порядке", который несет Китай. В то же время, Китай является неотъемлемой частью глобальной экономики и способности решать мировые проблемы — от изменения климата до борьбы с пандемиями.

"Китай является единственной страной, которая намерена изменить международный порядок, и имеет для этого все большую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу. Видение Пекина оттолкнуло бы нас от общечеловеческих ценностей, которые поддерживали большой прогресс мира на протяжении последних 75 лет... Проще говоря, США и Китай должны иметь дело друг с другом в обозримом будущем.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту или новой холодной войне, а наоборот, хочет избежать обоих. Также США не стремятся заблокировать роль Китая как великого государства или остановить развитие его экономики.

Однако Блинкен выразил сожаление из-за того, что, несмотря на развязанную Россией войну против Украины, Пекин продолжает называть свою дружбу с Москвой "безграничной".

Напомним, Кулеба и Блинкен обсудили поставки Украине оружия и разблокировку продовольственного экспорта.

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