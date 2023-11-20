Госспецсвязи предоставило разъяснение по подозрению главе ведомства в краже 62 миллионов гривен

Ведомство предоставило всю необходимую информацию правоохранительным органам.
Правоохранители получили всю необходимую информацию от Госспецсвязи об обнародованном НАБУ подозрении о завладении денежными активами при закупке программного обеспечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
“Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять эту информацию и дальше, поскольку работа Службы базируется на принципах открытости и нулевой толерантности к коррупции. Все закупки Службы от 2020 года производились с соблюдением действующего законодательства. Закупки в сфере защиты государственных реестров сложны, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате”, — отметили в Госспецсвязи.
В понедельник, 20 ноября, Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Вероятной причиной стало подозрение в завладении бюджетными средствами на сумму более 62 млн грн.
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