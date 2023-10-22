Гости пели российский рэп: фигурант "пьяных секс-вечеринок" пышно отгулял свадьбу (фото, видео)

После огласки в СМИ Олег Захаров закрыл свой профиль в Instagram, где сам опубликовал фото со свадьбы.
На Львовщине снова отыграли громкую свадьбу. Женихом оказался один из фигурантов скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве Олег Захаров. Пышное гулянье отпраздновали в одной из самых дорогих гостиниц страны Edem Resort Medical & Spa.
Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов, обнародовав в Facebook фото и видео со свадьбы.
Фотографии своей свадьбы разместил в соцсетях сам Захаров, однако после огласки закрыл страницы. Страница в Instagram подписана как florence_oleh. Фотографии со свадьбы можно найти по геотегу Edem Resort Medical & SPA.
Реакция украинцев
Под сообщением журналиста украинцы возмущены громкой свадьбой во время войны. Комментаторы шокированы как размахом гуляния, так и тем, что подозреваемый по делу о "пьяных вечеринках" вышел на свододу. Они пишут:
- "Ужасно и позорно такое делать даже не только во время войны, но и вообще, надо быть сдержанными в своих нуждах. Позор.
- Мой шок в шоке.
- Институт репутации отсутствует как таковой.
- Страшные времена!
- Одни гибнут на фронте, без оружия и амуниции! Другие живут свою счастливую жизнь, как будто нет войны!"
Некоторые из пользователей Сети обратились в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру, чтобы спросить об открытом уголовном производстве против Олега Захарова и двух его друзей.
Гости пели российский рэп
Как свидетельствуют кадры, распространенные в социальных сетях, жених и его гости устроили пафосное действо в стиле российского исполнителя "Тимати", поддерживающего войну Путина. Молодые люди пели российский рэп и разбрасывали на сцене фальшивые доллары.
Что известно о фигурантах "пьяных вечеринок"
В феврале 2023 года и в Сети появились видео, на которых группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие в Киеве. Впоследствии полиция установила, что подозреваемыми в секс-вечеринках являются Олег Захаров и двое его товарищей, 19-летние Ярослав Домбровский и Андрей Ярина. Они родом из Ивано-Франковска.
Андрея Ярину, который заявлял, что его отец работает в СБУ, подозревается в сексуальном насилии и распространении порнографии. Суд избрал Ярине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ярославу Домбровскому сообщили о подозрении в распространении порнографического контента, а Олегу Захарову – в сексуальном насилии. 30 марта они уплатили по 402 тыс. грн залога каждый и вышли из СИЗО.
Новость дополняется...
Читайте также: