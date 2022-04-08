Гостомель, Буча, Ирпень: какими стали города после российской оккупации и ежедневных обстрелов артиллерией (фото)

Населённые пункты разрушены, под завалами остаются люди, которых пытаются разблокировать спасатели. Множество мирного населения пропало без вести.

Украинские города, в которых побывал "русский мир", остаются разрушенными, сожженными и опустевшими. Спецподразделения армии Украины, которые выбивают оккупантов из наших территорий, находят в населенных пунктах убитых местных жителей и заминированные подъезды, дороги и даже детские площадки.

ТСН.ua показывает, какими города становятся после российских обстрелов и оккупации.

Гостомель

Российские оккупанты здесь тренировались убивать. После того как военные преступники РФ вышли из населенного пункта, в нем обнаружили убитыми 11 гражданских.

По словам местных жителей, на мирных людях тренировались снайперы. Тела убитых впоследствии обнаружили в одном из гаражей. Также под завалами от артиллеристских обстрелов погибли десятки человек. Еще сотни считаются пропавшими без вести.

Украинский центр безопасности и сотрудничества

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад — а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем более тщательно они прятали свои следы", — сказал председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

Бородянка

С конца февраля населенный пункт систематически стал обстреливаться российскими военными преступниками, которые впоследствии вошли и оккупировали нашу территорию. Освободить Бородянку ВСУ удалось 1 апреля.

В настоящее время спасатели и взрывотехнические специалисты обследуют и разминируют территорию, а также разбирают завалы, под которыми живьем были похоронены десятки человек.

Буча

В населенном пункте российские оккупанты расстреляли по меньшей мере 320 человек. Военные преступники стреляли в сторону людей на гражданских автомобилях, пытавшихся эвакуироваться.

Российские оккупанты также устроили во время оккупации Бучи охоту на местных политиков.

Ирпень

В Ирпене русские оккупанты расстреливали людей и давили их тела танками. Когда ВСУ освободили город, останки убитых пришлось собирать буквально по частям.

По словам мэра Александра Маркушина, среди погибших есть женщины и дети. От пуль оккупантов погибли местные жители, которые не хотели подчиняться преступникам Кремля.

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