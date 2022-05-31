Государственная измена из-за Черноморского флота: ГБР начнет расследование против Николая Азарова

ГБР получило разрешение суда на расследование относительно совершения государственного предательства экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

По данным следствия, Азаров в 2010 году принял решение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму, что в 2014 году привело к оккупации украинского полуострова.

Об этом сообщили в ГБР.

"Установлено, что при подписании 21 апреля 2010 года Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, бывший премьер действовал в интересах РФ в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что пребывание российского флота Азаров продлил в интересах государства-агрессора и следовал указанию тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Как следствие – это помогло РФ оккупировать Крым и части Донецкой и Луганской областей.

"Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях высших должностных лиц Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства по указанию высшего руководства РФ. Эти поступки совершались по предварительному сговору группой лиц - бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск", — сообщили в ГБР.

Напомним, экс-премьер-министр Украины времен президента Виктора Януковича, один из бывших видных деятелей "Партии регионов" Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд города Киева относительно действий Службы безопасности Украины и Совета нацбезопасности и обороны. Он считает, что санкции против него должны быть отменены.

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