Государственное предприятие "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт

Государственное предприятие "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт

Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены иностранным заказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ГП "ГосККБ "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Об этом предприятие сообщило на странице Facebook.

Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены иностранным заказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км. Фото ниже: подведение нескольких единиц вражеской техники.

"Обратите внимание, что оператору даже не понадобилось переключаться с арабского языка интерфейса. Напоминаем: чтобы изменить язык интерфейса в экспортных скифах, нужно перед включением тумблера питания зажать четыре нижних кнопки", — говорится в сообщении.