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Государственное предприятие "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт

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Государственное предприятие "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт

Facebook/КБ "Луч"

Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены иностранным заказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ГП "ГосККБ "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Об этом предприятие сообщило на странице Facebook.

Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены иностранным заказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км. Фото ниже: подведение нескольких единиц вражеской техники.

"Обратите внимание, что оператору даже не понадобилось переключаться с арабского языка интерфейса. Напоминаем: чтобы изменить язык интерфейса в экспортных скифах, нужно перед включением тумблера питания зажать четыре нижних кнопки", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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