Государственные предатели: Нацсовет внес в реестр первые 100 человек, среди которых медийные лица и журналисты

В целом, среди списка народные депутаты, мэры, блоггеры, политологи и медийщики.
Национальное агентство по предотвращению коррупции и общественная организация "Рух ЧЕСНО" обнародовали список имен украинских деятелей, признанных изменниками.
На платформе «Реєстр держZрадників» публикуется база данных: политиков, медийщиков, правоохранителей, совершивших в условиях войны переход на сторону врага.
"Перед тем, как внести лицо в этот список, "Рух ЧЕСНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации он активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями. В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы. Рух ЧЕСНО продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею", — сообщает Нацсовет.
В список попали работники медиасферы:
- Кирилл Вышинский – пророссийский пропагандист обвинен в государственной измене
- Игорь Гужва – основатель интернет-издания "Страна.ua"
- Снежана Егорова – экс-телеведущая
- Андрей Ермолаев – пророссийский комментатор
- Светлана Крюкова – журналистка, первый заместитель главного редактора пророссийского интернет-СМИ Страна.ua
- Оксана Марченко – экс-телеведущая, супруга пророссийского народного депутата и олигарха Виктора Медведчука
- Олеся Медведева – пророссийская журналистка
- Диана Панченко – пророссийская журналистка и телеведущая телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive
- Михаил Погребинский – глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии
- Алексей Романов – журналист
- Александр Семченко – блоггер
Напомним, у близкого Медведчука пророссийского политтехнолога Погребинского провели обыски, но не задерживали.
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