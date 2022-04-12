Государственные предатели: Нацсовет внес в реестр первые 100 человек, среди которых медийные лица и журналисты

Государственные предатели: Нацсовет внес в реестр первые 100 человек, среди которых медийные лица и журналисты

В целом, среди списка народные депутаты, мэры, блоггеры, политологи и медийщики.

Национальное агентство по предотвращению коррупции и общественная организация "Рух ЧЕСНО" обнародовали список имен украинских деятелей, признанных изменниками.

На платформе «Реєстр держZрадників» публикуется база данных: политиков, медийщиков, правоохранителей, совершивших в условиях войны переход на сторону врага.

"Перед тем, как внести лицо в этот список, "Рух ЧЕСНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации он активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями. В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы. Рух ЧЕСНО продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею", — сообщает Нацсовет.

В список попали работники медиасферы:

Кирилл Вышинский – пророссийский пропагандист обвинен в государственной измене

Игорь Гужва – основатель интернет-издания "Страна.ua"

Снежана Егорова – экс-телеведущая

Андрей Ермолаев – пророссийский комментатор

Светлана Крюкова – журналистка, первый заместитель главного редактора пророссийского интернет-СМИ Страна.ua

Оксана Марченко – экс-телеведущая, супруга пророссийского народного депутата и олигарха Виктора Медведчука

Олеся Медведева – пророссийская журналистка

Диана Панченко – пророссийская журналистка и телеведущая телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive

Михаил Погребинский – глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Алексей Романов – журналист

Александр Семченко – блоггер

Напомним, у близкого Медведчука пророссийского политтехнолога Погребинского провели обыски, но не задерживали.

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