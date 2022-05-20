Государственными наградами за сутки отмечены более 200 военнослужащих ВСУ — Зеленский

Всего за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу 20 мая очередной указ о награждении украинских защитников.

Государственными наградами отмечены 202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении 20 мая на 86 сутки противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"В общей сложности за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям", — отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины от России должны быть выполнены три пункта. Какие именно читайте здесь.

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