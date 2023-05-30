Государственный переворот в России: эксперт объяснил, на кого могут "повесить" ответственность за поражение в войне

В России обостряется ситуация с поиском виновных за провал войны в Украине. Это могут быть ФСБ или военно-политическое руководство страны – Шойгу и Герасимов.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

“Увлекательная борьба между башнями Кремля продолжается, потому что виновного катастрофы в Украине обязательно нужно назначать. Вопрос: кто это будет? ФСБ, убедившая Путина в том, что через три дня можно ликвидировать украинскую государственность, будут ли это военные Шойгу и Герасимов. Будет ли это сам Путин. Российская история изобилует огромным количеством переворотов, убийств — начинаю от дочери Петра I заканчивая Екатериной II, отравившей своего мужа”, — подчеркнул Петр Черник.

Также он добавил, что такой государственный переворот может способствовать завершению войны. Но пока РФ не распадется – мы обречены жить под угрозой.

Напомним, что Россию атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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