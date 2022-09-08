Государство должно гарантировать, чтобы один из родителей был выездным: Маляр о военном учете женщин

Замминистра обороны отметила, что с одной стороны женщинам определенных профессий нужно вставать на военный учет, а с другой – родители обязаны обеспечить право на жизнь своему ребенку.

Из-за постоянных вражеских обстрелов в украинских семьях должен быть кто-то, кому позволено уехать за границу. Это необходимо для того, чтобы родители смогли выполнить свои родительские обязанности и увезти детей в безопасное место.

Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что многие женщины сегодня вынуждены спасать своих детей и вывозить их за границу.

Замминистра обороны сообщила, что с одной стороны женщинам определенных профессий нужно вставать на военный учет, а с другой – родители обязаны обеспечить право на жизнь своему ребенку. Поэтому государство должно гарантировать, чтобы хотя бы один взрослый был выездным.

Также читайте Украина сможет вернуть свои территории: Зеленский назвал визит Блинкена важным сигналом

"Поэтому в этой ситуации, учитывая именно эти реалии, логично сделать для женщин постановку на учет именно добровольной, тех профессий, которые будут в списке, и тогда женщины, которым нужно будет вывозить детей, не имеют никаких ограничений и не будут их иметь с 1 октября", – отметила Маляр.

В свою очередь, те женщины, которые мотивированы защищать страну, не будут иметь никаких препятствий, чтобы встать на военный учет.

Напомним, 7 сентября заместитель министра обороны сделала важное заявление для украинок по поводу военного учета.

Потеряла любимого, но не сломалась: вдова бойца поразила поступком на адрес ВСУ

Читайте также: